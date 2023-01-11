Врач-нефролог Екатерина Корсева рассказала, чем опасно похудение с помощью мочегонных. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт отметила, что мочегонными средствами злоупотребляют девушки, стремящиеся похудеть и спортсмены в период "сушки", но это может быть опасно для организма.

Дело в том, что злоупотребление такими препаратами может привести к обезвоживанию, а это провоцирует тромбоз. Последствиями такого приема могут стать ишемический инсульт и разрыв тромба в легком.

Мочегонные выводят из организма калий и натрий, что приводит к недостатку электролитов в организме. Такое состояние чревато проблемами с сердцем, а в некоторых случаях остановкой работы органа.

Она отметила, что также прием мочегонных опасен для почек, так как приводит к их дисфункции. В итоге человек попадает на диализ для выведения воды из крови. Были случаи, когда людям требовалась пересадка органа.