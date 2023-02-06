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2 часа назад

Что необходимо знать, принимая мочегонные препараты: видео

Мария Кимакович

Основной функцией мочегонных препаратов является выведение из организма избытка жидкости и токсинов, активно воздействуя на почки. Диуретики используют для лечения многих заболеваний, а порой их активно применяют люди, желающие быстро сбросить вес.

Однако стоит понимать, что мочегонные препараты выводят из организма не только избыточную жидкость. Вместе с ней вымываются соли калия и натрия, что может привести к серьезным метаболическим нарушениям и обезвоживанию.

Так, например, вымывание из организма избыточного количества кальция, может сказаться на работе сердца, да и обезвоживание опасно само по себе.

Именно поэтому назначать самому себе мочегонные препараты нельзя, даже если кажется, что это безвредно. Прием диуретиков должен проходить под строгим контролем специалиста и по той схеме, которую он предложит именно вам.

Кроме того, мочегонные препараты можно принимать не всем. И пациент, «прописавший» сам себе диуретик, может даже не подозревать, что именно ему препарат противопоказан.

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Так например, мочегонные средства не назначают больным острой почечной и дыхательной недостаточностью, людям, страдающим гипокалиемией и некоторыми заболеваниями печени, желудочковыми аритмиями и другими недугами, точный список которых знает лишь врач.

О том, что еще необходимо знать, принимая мочегонные средства, в своем TikTok-аккаунте рассказал врач-терапевт Роман Леончук.

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