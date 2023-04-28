Офтальмолог назвал неожиданную причину необратимой слепоты

Офтальмолог Дементьев назвал неожиданную причину необратимой слепоты
Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" раскрыл неожиданную причину необратимой слепоты.
Специалист рассказал, что причиной слепоты могут быть некорректно сделанные "уколы красоты". По словам медика, он лично сталкивался с пациентом, который ослеп после инъекции филлеров. Зрение пропало через 30-40 минут после процедуры.
Дементьев отметил, что вернуть зрение можно, если оперативно ввести препарат-антидот. Однако, чтобы избежать серьезных последствий, врач рекомендовал выбирать для подобных процедур опытных специалистов.
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