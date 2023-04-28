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Офтальмолог Дементьев назвал неожиданную причину необратимой слепоты

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" раскрыл неожиданную причину необратимой слепоты.

Офтальмолог назвал неожиданную причину необратимой слепоты
© Unsplash

Специалист рассказал, что причиной слепоты могут быть некорректно сделанные "уколы красоты". По словам медика, он лично сталкивался с пациентом, который ослеп после инъекции филлеров. Зрение пропало через 30-40 минут после процедуры.

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Дементьев отметил, что вернуть зрение можно, если оперативно ввести препарат-антидот. Однако, чтобы избежать серьезных последствий, врач рекомендовал выбирать для подобных процедур опытных специалистов.

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