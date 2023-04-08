Офтальмолог подтвердила, что наблюдать за сваркой опасно

Заниматься сваркой или наблюдать за процессом можно только в специальной маске. Если глаза не будут защищены, высок риск слепоты. Об этом радио "Говорит Москва" рассказала окулист, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
По словам специалиста, во время сварки образуется электрическая дуга, а также излучение волн с большой длиной. Это не только спектр, который свойствен белому свету, но и "жесткая компонента" ультрафиолетового излучения. Если смотреть на такое излучение даже несколько секунд, могут повредиться как роговица, так и глазные среды. Тем не менее, если находиться минимум в километре от места сварки, для глаз не будет опасным наблюдение без специальной защиты.
Если контакт с излучением во время сварки все же был, Татьяна Шилова рекомендует обратить внимание на самочувствие. Если появляется светобоязнь, глаз начинает краснеть и слезиться вплоть до невозможности разомкнуть веки, есть смысл подозревать повреждение роговицы.
Если глаз поврежден несильно, то восстановиться может за несколько дней. Однако в сочетании с инфекцией такая травма может привести к полной потере зрения. Если инфракрасное излучение проникло в сетчатку, повредило хрусталик и случился ожог, утраченные функции восстановить также не удастся.
Эксперт отдельно отметила, что солнцезащитные очки от ожога не спасут.