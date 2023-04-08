Офтальмолог подтвердила, что наблюдать за сваркой опасно

Заниматься сваркой или наблюдать за процессом можно только в специальной маске. Если глаза не будут защищены, высок риск слепоты. Об этом радио "Говорит Москва" рассказала окулист, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

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По словам специалиста, во время сварки образуется электрическая дуга, а также излучение волн с большой длиной. Это не только спектр, который свойствен белому свету, но и "жесткая компонента" ультрафиолетового излучения. Если смотреть на такое излучение даже несколько секунд, могут повредиться как роговица, так и глазные среды. Тем не менее, если находиться минимум в километре от места сварки, для глаз не будет опасным наблюдение без специальной защиты.

Если контакт с излучением во время сварки все же был, Татьяна Шилова рекомендует обратить внимание на самочувствие. Если появляется светобоязнь, глаз начинает краснеть и слезиться вплоть до невозможности разомкнуть веки, есть смысл подозревать повреждение роговицы.

Если глаз поврежден несильно, то восстановиться может за несколько дней. Однако в сочетании с инфекцией такая травма может привести к полной потере зрения. Если инфракрасное излучение проникло в сетчатку, повредило хрусталик и случился ожог, утраченные функции восстановить также не удастся.

Эксперт отдельно отметила, что солнцезащитные очки от ожога не спасут.

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