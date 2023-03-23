Если белок глаза приобретает красноватый оттенок, причиной тому не всегда будет переутомление. О некоторых других причинах появления симптома, «Вечерней Москве» рассказал профессор и офтальмолог Христо Тахчиди.

В случае, если заболевание поражает пространство, находящееся между глазным яблоком, нижним и верхним веком, возникает покраснение глаз.

«Глаукома может спровоцировать покраснение глаз. Когда давление внутри глаза повышается, происходит застой кровообращения в сосудах, из-за этого возникает краснота», — объяснил профессор.

Синдром сухого глаза – еще одна частая причина изменения цвета белков, когда слизистая органа зрения пересыхает. К красноте глаз приводят и анатомические дефекты. Например, если веки не смыкаются, механизмы защиты органа страдают.

Красными глаза могут становиться из-за попадания в них инфекции, пыли, грибка, химии; воспаления роговицы сосудистых оболочек.

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