Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
3 часа назад

Профессор Тахчиди назвал причины внезапного покраснения глаз

Мира Маркина

Если белок глаза приобретает красноватый оттенок, причиной тому не всегда будет переутомление. О некоторых других причинах появления симптома, «Вечерней Москве» рассказал профессор и офтальмолог Христо Тахчиди.

В случае, если заболевание поражает пространство, находящееся между глазным яблоком, нижним и верхним веком, возникает покраснение глаз.

«Глаукома может спровоцировать покраснение глаз. Когда давление внутри глаза повышается, происходит застой кровообращения в сосудах, из-за этого возникает краснота», — объяснил профессор.

Синдром сухого глаза – еще одна частая причина изменения цвета белков, когда слизистая органа зрения пересыхает. К красноте глаз приводят и анатомические дефекты. Например, если веки не смыкаются, механизмы защиты органа страдают.

Офтальмолог развеял два главных мифа о близорукости

Красными глаза могут становиться из-за попадания в них инфекции, пыли, грибка, химии; воспаления роговицы сосудистых оболочек.

Ранее «Рамблер» писал о риске глобального распространения холеры.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий