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3 часа назад

В ВОЗ заявили о риске глобального распространения холеры

Мира Маркина

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально сообщили о риске холеры на глобальном уровне. Соответствующая новость появилась на портале РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

В ВОЗ заявили о риске глобального распространения холеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Увеличившееся число вспышек заболевания и его географическое распространение (уже в 24 странах) вызвало беспокойство ВОЗ.

«ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — заявили эксперты.

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Специалисты организации напомнили о существующей нехватке вакцин от холеры и других ресурсов.

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Новости,ВОЗ,
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