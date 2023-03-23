В ВОЗ заявили о риске глобального распространения холеры

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально сообщили о риске холеры на глобальном уровне. Соответствующая новость появилась на портале РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

Увеличившееся число вспышек заболевания и его географическое распространение (уже в 24 странах) вызвало беспокойство ВОЗ.

«ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — заявили эксперты.

Специалисты организации напомнили о существующей нехватке вакцин от холеры и других ресурсов.