Офтальмолог развеял два главных мифа о близорукости

Близорукость или миопия – состояние, при котором глаза не могут сфокусироваться на предметах, находящихся на расстоянии. Вопреки распространенному мнению гаджеты здесь ни при чем. Такое заявление сделал в интервью для программы Доктор 24 офтальмолог Игорь Азнаурян.

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Здоровое глазное яблоко имеет форму шара. Когда есть близорукость, орган вытягивается, объяснил медик. Но заболевание не является приобретенным. У некоторых людей с рождения фиксируется слабая способность фокусироваться и глаз адаптируется к этому.

«Интенсивная работа на близком расстоянии способствует прогрессированию близорукости. Но это не причина, это стимул к ее развитию», – заявил офтальмолог.

Поэтому если родители сами страдают от близорукости, им нужно держать этот вопрос на контроле у детей.

Также эксперт прокомментировал лечение близорукости гимнастикой для глаз. По словам эксперта, мышцы глаз постоянно сокращаются и расслабляются, и попытки дополнительно тренировать ни к чему не приведут.

«Это заставит мышцы сокращаться и расслабляться в разы меньше. Получается тренировка в отрицательную сторону», – объяснил врач.

Чтобы избавиться от заболевания, можно пройти лазерную коррекцию зрения, заключил медик.

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