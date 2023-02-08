Чем опасна и как проявляется аутоиммунная офтальмопатия

Эндокринной офтальмопатией в медицине называется аутоиммунное заболевание глаз, ассоциированное с нарушениями в работе эндокринной системы. Почему оно приводит к слепоте и возможно ли его вылечить, «Рамблер» разбирался вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

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Возникновение аутоиммунной офтальмопатии связано с болезнью Грейвса (диффузно-токсическим зобом). Это заболевание развивается вследствие выработки стимулирующих антител к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ). Поэтому офтальмопатия называется эндокринной. Действительно она сопровождается смещением глазного яблока, от чего кажется, будто у пациента глаза постоянно навыкате.

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У этого заболевания есть три стадии – легкая, средняя и тяжелая. В зависимости от этого и отличается симптоматика. На легкой стадии это слезотечение, отечность кожи век, покраснение глаз. На средней – присутствует изменение склер, нарушение двигательной функции глаз. На тяжелой стадии возникает серьезное нарушение зрения, возникают головные боли, головокружение, больной может видеть двойные изображения. В основе этого заболевания лежит аутоиммунный процесс, когда организм начинает бороться фактически против самого себя. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Для выявления заболевания необходимо пройти комплекс диагностических исследований – сдать анализ крови на гормоны, пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы. Возможно, понадобится биопсия тканей этого органа.

Основная опасность связана с тем, что из-за сдавления зрительного нерва развивается его атрофия. Это ведет к повышению внутриглазного давления, развитию так называемой псевдоглаукомы, акклюзии вен, фактически нарушается работа глазодвигательных мышц, развивается астигматизм и человек постепенно теряет зрение. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Скорректировать проявление этого заболевания возможно только при комплексном подходе, отмечает врач. То есть, когда пациентом занимается и офтальмолог, и эндокринолог. В процессе лечения используется гормональная терапия, иногда – различная пульс терапия с применением также гормональных препаратов, кортикостероидов. Есть ряд хирургических методик, больше направленных на стабилизацию самой щитовидной железы. Но терапия подбирается каждому пациенту индивидуально, исходя из его анамнеза и клинической картины болезни Грейвса, с учетом всех рисков рецидива.