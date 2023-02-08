Чем опасна и как проявляется аутоиммунная офтальмопатия

Эндокринной офтальмопатией в медицине называется аутоиммунное заболевание глаз, ассоциированное с нарушениями в работе эндокринной системы. Почему оно приводит к слепоте и возможно ли его вылечить, «Рамблер» разбирался вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Возникновение аутоиммунной офтальмопатии связано с болезнью Грейвса (диффузно-токсическим зобом). Это заболевание развивается вследствие выработки стимулирующих антител к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ). Поэтому офтальмопатия называется эндокринной. Действительно она сопровождается смещением глазного яблока, от чего кажется, будто у пациента глаза постоянно навыкате.
Для выявления заболевания необходимо пройти комплекс диагностических исследований – сдать анализ крови на гормоны, пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы. Возможно, понадобится биопсия тканей этого органа.
Скорректировать проявление этого заболевания возможно только при комплексном подходе, отмечает врач. То есть, когда пациентом занимается и офтальмолог, и эндокринолог. В процессе лечения используется гормональная терапия, иногда – различная пульс терапия с применением также гормональных препаратов, кортикостероидов. Есть ряд хирургических методик, больше направленных на стабилизацию самой щитовидной железы. Но терапия подбирается каждому пациенту индивидуально, исходя из его анамнеза и клинической картины болезни Грейвса, с учетом всех рисков рецидива.