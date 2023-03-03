Врач призвала обязательно исследовать снижение слуха у пожилых

Ухудшение слуха не всегда связано с патологией органа. У пожилых этот симптом нельзя игнорировать. Его причину необходимо найти, предупредила невролог Мария Чердак в беседе с «Известиями» .

По словам медика, пожилой человек может постоянно повышать громкость радио или телевидения или переспрашивать одно и то же не из-за ухудшения слуха как такового. Причина глубже – в работе головного мозга, а именно в его способности к распознаванию речи, за которые отвечают височные доли органа. Они же разрушаются при болезни Альцгеймера.