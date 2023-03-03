Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Невролог Чердак назвала снижение слуха признаком деменции

Мира Маркина

Ухудшение слуха не всегда связано с патологией органа. У пожилых этот симптом нельзя игнорировать. Его причину необходимо найти, предупредила невролог Мария Чердак в беседе с «Известиями».

Врач призвала обязательно исследовать снижение слуха у пожилых
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, пожилой человек может постоянно повышать громкость радио или телевидения или переспрашивать одно и то же не из-за ухудшения слуха как такового. Причина глубже – в работе головного мозга, а именно в его способности к распознаванию речи, за которые отвечают височные доли органа. Они же разрушаются при болезни Альцгеймера.

«Исследования показали, что тугоухость повышает риск развития деменции в восемь раз. Но в то же время ухудшение способности слышать у пожилого человека само по себе может быть симптомом начинающейся деменции», — объяснила эксперт.

Ученые: регулярный прием слабительных увеличивает риск деменции на 50%

Прежде чем обратиться к неврологу, стоит пройти обследование у сурдолога, заявила эксперт. Аудиометрия – тест на восприятие звука разной частоты – позволит выявить или исключить нарушения в работе мозга.

Ранее мы рассказывали, как кишечные бактерии помогают лечить рак.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий