Врач призвала обязательно исследовать снижение слуха у пожилых

Ухудшение слуха не всегда связано с патологией органа. У пожилых этот симптом нельзя игнорировать. Его причину необходимо найти, предупредила невролог Мария Чердак в беседе с «Известиями».
По словам медика, пожилой человек может постоянно повышать громкость радио или телевидения или переспрашивать одно и то же не из-за ухудшения слуха как такового. Причина глубже – в работе головного мозга, а именно в его способности к распознаванию речи, за которые отвечают височные доли органа. Они же разрушаются при болезни Альцгеймера.
«Исследования показали, что тугоухость повышает риск развития деменции в восемь раз. Но в то же время ухудшение способности слышать у пожилого человека само по себе может быть симптомом начинающейся деменции», — объяснила эксперт.
Прежде чем обратиться к неврологу, стоит пройти обследование у сурдолога, заявила эксперт. Аудиометрия – тест на восприятие звука разной частоты – позволит выявить или исключить нарушения в работе мозга.
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