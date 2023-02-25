Выяснилось, что слабительные увеличивают риск деменции на 50%

Согласно исследованию, опубликованному в онлайн-выпуске Neurology, у людей, которые регулярно используют слабительные препараты, обычное средство для лечения запоров, риск развития деменции может быть более чем на 50% выше, чем у людей, которые не используют слабительные средства .

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Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии также обнаружили, что люди, которые использовали только осмотические слабительные (тип лекарств, привлекающих воду в толстую кишку для смягчения стула), подвергались еще большему риску.

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Другие типы слабительных — это объемообразующие, размягчающие стул и стимулирующие.

«Запоры и использование слабительных средств распространены среди людей среднего и пожилого возраста», — сказал автор исследования Фэн Ша, доктор философии, из Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук в провинции Гуандун, Китай.

По словам ученых, регулярное использование слабительного может изменить микробиом кишечника, возможно, влияя на передачу нервных сигналов от кишечника к мозгу или увеличивая выработку кишечных токсинов, которые могут повлиять на мозг.

"Наше исследование показало, что регулярное использование безрецептурных слабительных было связано с более высоким риском развития деменции. особенно у людей, которые использовали несколько типов слабительных или осмотические слабительные", — объясняет автор исследования.

Ученый отметил, что осмотические и стимулирующие слабительные не рекомендуются для регулярного использования, однако некоторые люди используют их регулярно.

В исследовании приняли участие 502 229 человек из базы данных британского биобанка со средним возрастом 57 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. Из этой группы 18 235 человек, или 3,6%, сообщили о регулярном использовании безрецептурных слабительных средств.

Регулярное использование определялось как использование слабительного в большинстве дней недели в течение месяца до исследования.

В среднем за 10 лет у 218 из тех, кто регулярно употреблял слабительные средства, или у 1,3%, развилась деменция. Из тех, кто регулярно не употреблял слабительные средства, у 1969 человек, или 0,4%, развилась деменция.

После поправки на такие факторы, как возраст, пол, образование, другие заболевания и прием лекарств, а также семейный анамнез деменции, ученые обнаружили, что у людей, которые регулярно использовали слабительные средства, риск общей деменции был на 51% выше, чем у людей, которые не использовали слабительные средства регулярно.

Риск деменции также увеличивался с увеличением количества используемых слабительных. Для людей, использующих один тип слабительного, риск был повышен на 28% по сравнению с повышенным риском на 90% для людей, принимающих два или более типа слабительных.

«Поиск способов снизить риск развития деменции у человека путем выявления факторов риска, которые можно изменить, имеет решающее значение.

Необходимы дополнительные исследования для дальнейшего изучения связи, обнаруженной нашим исследованием, между слабительными средствами и деменцией. Если наши выводы подтвердятся, медицинские работники могли бы поощрять людей лечить запоры, изменив образ жизни, например, пить больше воды, увеличить количество пищевых волокон и добавить больше активности в свою повседневную жизнь», — объяснил Фэн Ша.