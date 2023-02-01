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1 час назад

The Neuro: лишний вес снижает когнитивные функции мозга

Мария Каткова

Ученые из Монреальского университета Макгилла выявили связь между ожирением и снижением когнитивных функций мозга. Научная статья опубликована на сайте The Neuro.

В исследовании участвовали более 1300 человек. Ученые анализировали данные об их здоровье, в том числе обращали внимание на развитие болезни Альцгеймера и ожирение, а также на способности серого вещества в мозге.

В результате они обнаружили, что ожирение влияет на способности человека точно так же, как и болезнь Альцгеймера — у пациентов истончается кора серого вещества. Это, в свою очередь, может быть признаком нейродегенерации.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что ожирение влияет не только на сердечно-сосудистую, дыхательную систему и ЖКТ. Также влиянию подвергается мозг человека.

Назван способ определить болезнь Альцгеймера по почерку

Ученые отметили, что для снижения риска нейродегенерации и деменции в пожилом возрасте, людям нужно работать над снижением веса. Иначе риск старческого слабоумия может быть очень высоким.

Ранее сообщалось, что невролог рассказала, кто чаще страдает мигренью.

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