Ученые из Монреальского университета Макгилла выявили связь между ожирением и снижением когнитивных функций мозга. Научная статья опубликована на сайте The Neuro.

В исследовании участвовали более 1300 человек. Ученые анализировали данные об их здоровье, в том числе обращали внимание на развитие болезни Альцгеймера и ожирение, а также на способности серого вещества в мозге.

В результате они обнаружили, что ожирение влияет на способности человека точно так же, как и болезнь Альцгеймера — у пациентов истончается кора серого вещества. Это, в свою очередь, может быть признаком нейродегенерации.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что ожирение влияет не только на сердечно-сосудистую, дыхательную систему и ЖКТ. Также влиянию подвергается мозг человека.

Ученые отметили, что для снижения риска нейродегенерации и деменции в пожилом возрасте, людям нужно работать над снижением веса. Иначе риск старческого слабоумия может быть очень высоким.