Терапевт назвала утренний предвестник инсульта

Валерия Румянцева, врач-терапевт, назвала утренний симптом, который может быть предвестником инсульта. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

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По словам специалиста, за несколько дней до инсульта у человека пропадает зрение по утрам. Потеря может быть частичной или полной, но это быстро восстанавливается, поэтому такому признаку никто не предает серьезное значение.

Румянцева пояснила, что таким образом проявляются глазные инсульты — предвестники проблем с головным мозгом. Они появляются из-за проблем с поступлением крови к зрительному нерву. Даже если человек не подозревает у себя инсульт, но у него появились резкие проблемы со зрением, терапевт порекомендовала обратиться к специалисту.