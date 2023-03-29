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7 минут назад

Терапевт Румянцева заявила, что перед инсультом с утра ухудшается зрение

Мария Каткова

Валерия Румянцева, врач-терапевт, назвала утренний симптом, который может быть предвестником инсульта. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Терапевт назвала утренний предвестник инсульта
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, за несколько дней до инсульта у человека пропадает зрение по утрам. Потеря может быть частичной или полной, но это быстро восстанавливается, поэтому такому признаку никто не предает серьезное значение.

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Румянцева пояснила, что таким образом проявляются глазные инсульты — предвестники проблем с головным мозгом. Они появляются из-за проблем с поступлением крови к зрительному нерву. Даже если человек не подозревает у себя инсульт, но у него появились резкие проблемы со зрением, терапевт порекомендовала обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о риске инсульта после прогулки без шапки.

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