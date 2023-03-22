Врач предупредил о риске инсульта после прогулки без шапки

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, что переохлаждение может стать причиной инсульта в беседе с «Известиями».

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По словам врача, под воздействием холода сосуды головного мозга легко сужаются, потому что защищены только тонким слоем подкожно-жировой клетчатки.

Специалист объяснил, что это может спровоцировать скачки артериального давления, в некоторых случаях приводя к серьезным проблемам, в том числе к инсульту.

Прогулки на холоде без шапки могут также привести к развитию обморожения ушей, отита, синусита и неврита.

Поэтому врач рекомендует не выходить на улицу без шапки или другого головного убора при температуре ниже нуля. При этом дети должны ходить с покрытой головой до плюс 10-15 градусов, потому как они сильнее подвержены переохлаждениям, чем взрослые.

Однако важно также подбирать шапку по сезону. Важно, чтобы она не была слишком теплой, потому как это может повредить волосяные луковицы, способствуя повышенному потоотделению.