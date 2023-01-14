Реаниматолог назвал признаки переохлаждения

Переохлаждение выдают дрожь, невнятная речь, медленное дыхание, слабый пульс, нарушение координации, ярко-красная кожа. Об этих и других признаках, а также о помощи пострадавшему рассказал реаниматолог Сергей Симбирцев "Газете.ру".

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"Дрожь — самое первое, что вы заметите, потому что это автоматическая защита вашего тела от холода — попытка согреться", — отметил эксперт.

Если вы обнаруживаете какой-то из других перечисленных симптомов, человеку, скорее всего, необходима помощь. Можно применить пассивное или активное внешнее согревание.

"Пассивное внешнее согревание используется при умеренном переохлаждении. <...> После того как мокрая одежда снята, пациента накрывают одеялом или другим утеплителем", — подчеркнул врач.

По словам Сергея Симбирцева, в результате снижаются потери тепла, и вместе с теплом, которое вырабатывает сам организм, это помогает отогреть пациента. При этом температуру в помещении, где находится пострадавший, стоит поддерживать температуру в помещении на уровне около 28°C.

Активное внешнее согревание используют, когда гипотермия умеренная или тяжелая (<32°C), а также если у пациента легкое переохлаждение, но состояние нестабильно, нет физиологического резерва или не помогает пассивное внешнее согревание. Эта мера предполагает, что комбинацию теплых одеял, грелок, лучистого тепла, теплой ванны или принудительного теплого воздуха применяют непосредственно к коже пациента.

Если не помочь пострадавшему, из-за переохлаждения могут полностью перестать работать сердце и дыхательная система, и в итоге наступит смерть. Чтобы не допустить переохлаждения, важно надевать головной убор, избегать перенапряжения, носить свободную и многослойную одежду и следить, чтобы одежда и обувь не намокали.