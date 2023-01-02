Что такое холодовые ожоги и как их избежать

Обжечь может не только тепло, но и холод. Особенно важно об этом помнить в зимнее время. Из-за чего могут возникнуть холодовые ожоги, как их предотвратить и чем лечить, "Рамблер" узнал у дерматовенеролога Наталии Жовтан.
Холодовые ожоги могут возникнуть как при экстремально низких температурах, так и при ветреной, сырой погоде в не слишком холодную погоду. Эта травма распространена осенью и зимой.
Способствовать обморожению или холодовому ожогу, по словам Наталии Жовтан, могут тесная обувь или одежда, повышенная потливость ног, мокрая обувь или перчатки. Если у человека нарушено кровоснабжение или он получил травму, из-за которой вынужден долго находиться в неудобной позе, также рискует получить ожог холодом.
При более тяжелых обморожениях, говорит Наталия Жовтан, температура тела уменьшается до 32 градусов и может опускаться еще ниже. Пульс становится реже, замедляется дыхание. Кожа приобретает синюшно-багровый оттенок и покрывается волдырями.
Даже если у человека только один из признаков холодового ожога, первую помощь нужно оказать незамедлительно.
Лучше отогревать пострадавшего медленно и постепенно. Можно, например, согреть ладошки ребёнка в своих тёплых руках или наложить теплые согревающие компрессы.
Одновременно необходимо давать теплое питье, например сладкий чай или молоко. Однозначно не следует резко нагревать тело человека и давать пострадавшему алкоголь, — подчеркивает специалист.