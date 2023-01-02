Что такое холодовые ожоги и как их избежать

Обжечь может не только тепло, но и холод. Особенно важно об этом помнить в зимнее время. Из-за чего могут возникнуть холодовые ожоги, как их предотвратить и чем лечить, "Рамблер" узнал у дерматовенеролога Наталии Жовтан.

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Холодовые ожоги могут возникнуть как при экстремально низких температурах, так и при ветреной, сырой погоде в не слишком холодную погоду. Эта травма распространена осенью и зимой.

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Способствовать обморожению или холодовому ожогу, по словам Наталии Жовтан, могут тесная обувь или одежда, повышенная потливость ног, мокрая обувь или перчатки. Если у человека нарушено кровоснабжение или он получил травму, из-за которой вынужден долго находиться в неудобной позе, также рискует получить ожог холодом.

Первыми признаками могут быть покалывание, потеря чувствительности, пощипывание, которые переходят в болезненные ощущения. Участки обморожения белеют, человек ощущает озноб и дрожит. Может нарушаться речь, — объясняет эксперт. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

При более тяжелых обморожениях, говорит Наталия Жовтан, температура тела уменьшается до 32 градусов и может опускаться еще ниже. Пульс становится реже, замедляется дыхание. Кожа приобретает синюшно-багровый оттенок и покрывается волдырями.

Даже если у человека только один из признаков холодового ожога, первую помощь нужно оказать незамедлительно.

Необходимо увести человека в помещение и ни в коем случае не растирать участки обморожения. Это болезненно и опасно: резкие движения могут нанести травму и способствовать формированию микротромбов. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лучше отогревать пострадавшего медленно и постепенно. Можно, например, согреть ладошки ребёнка в своих тёплых руках или наложить теплые согревающие компрессы.

Поможет и теплая ванна, температура которой постепенно повышается. В таких условиях человеку можно делать легкий массаж. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Одновременно необходимо давать теплое питье, например сладкий чай или молоко. Однозначно не следует резко нагревать тело человека и давать пострадавшему алкоголь, — подчеркивает специалист.