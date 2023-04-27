Врач-аллерголог Злата Ермакова рассказала, каких рекомендаций стоит придерживаться аллергикам во время отдыха на даче. Словам медика приводит издание РИАМО.

По словам врача, людям с аллергией лучше ездить на дачу вечером. В это время более низкая концентрация пыльцы в воздухе. Садовые работы стоит также перенести на вечер.

Если аллергик работает на даче с деревьями, кустарниками или цветами, ему необходимо надевать маску. При этом каждые два часа ее нужно менять. Также аллерголог порекомендовала использовать перчатки, а после работы тщательно умываться, мыть руки и менять одежду.

Кроме того, нельзя выходить на улицу сразу после дождя, так как концентрация пыльцы возрастает, а также ходить босиком по траве.