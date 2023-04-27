Эксперт назвала симптомы и опасные последствия бруцеллеза

В Казахстане у 400 сельскохозяйственных животных обнаружили бруцеллез. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Казахстана Гулим Досумова рассказала в эфире телеканала "МИР 24", что это за заболевание, как оно проявляется и как не допустить его распространения.

По словам специалиста, бруцеллез – это опасное инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных через поврежденные кожные покровы и употребление инфицированных продуктов. Между людьми оно не передается. Однако бруцеллез, если его не лечить, может привести к заболеваниям внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и даже инвалидизации.

Первые симптомы болезни появляются в период от двух до четырех недель после инфицирования. Среди симптомов –слабость, потливость, потеря веса и аппетита, общая интоксикация, высокая температура (до 39-40 градусов), боль в суставах.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, проводятся проверки животных на фермах и профилактические осмотры контактирующих с животными и занимающихся переработкой мяса людей.