Симптомы и лечение хронической обструктивной болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких – распространенное заболевание, которое занимает третье место в мире среди самых частых причин смерти. В большинстве случаев эта болезнь диагностируется у курильщиков или людей, работающих на производствах, где подразумевается контакт с химическими веществами. Загрязненный воздух так же может стать причиной развития ХОБЛ.
Это заболевание характеризуется сужением просвета дыхательных путей, поражением легких и попаданием в них мокроты. Проявляется чаще всего затрудненным и свистящим дыханием, хроническим кашлем и общей слабостью.
ХОБЛ полностью неизлечима, однако при корректной терапии можно добиться снижения количества и интенсивности симптомов. Если же эту патологию не лечить вовсе, сильно возрастают риски развития других и еще более серьезных заболеваний. К ним относятся рак легких, заболевания сердца, ломкость костей, депрессия и другие ментальные расстройства, пневмония.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким симптомам можно распознать ХОБл и какую терапию обычно назначают при таком диагнозе.
Современное лечение этой болезни, по словам эксперта, основано на международных рекомендациях, которые носят аббревиатуру ГОЛД (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Они включают в себя ингаляционную терапию, прием бронхорасширяющих препаратов – препаратов, которые увеличивают жизненный объем легких и позволяют человеку держать болезнь под контролем. Если ХОБЛ не лечить, это приведет к тому, что человек в какой-то момент не сможет жить без дыхательного аппарата.