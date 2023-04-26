Симптомы и лечение хронической обструктивной болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких – распространенное заболевание, которое занимает третье место в мире среди самых частых причин смерти. В большинстве случаев эта болезнь диагностируется у курильщиков или людей, работающих на производствах, где подразумевается контакт с химическими веществами. Загрязненный воздух так же может стать причиной развития ХОБЛ.

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Это заболевание характеризуется сужением просвета дыхательных путей, поражением легких и попаданием в них мокроты. Проявляется чаще всего затрудненным и свистящим дыханием, хроническим кашлем и общей слабостью.

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ХОБЛ полностью неизлечима, однако при корректной терапии можно добиться снижения количества и интенсивности симптомов. Если же эту патологию не лечить вовсе, сильно возрастают риски развития других и еще более серьезных заболеваний. К ним относятся рак легких, заболевания сердца, ломкость костей, депрессия и другие ментальные расстройства, пневмония.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким симптомам можно распознать ХОБл и какую терапию обычно назначают при таком диагнозе.

ХОБЛ, как правило, вызывается различным действием вдыхаемых патогенных веществ. Это может быть курение, пар. При этом заболевании нарушается функция внешнего дыхания, возникает патологическое выделение мокроты. Именно этот симптом наряду с одышкой, чувством нехватки воздуха, постоянным кашлем, цианозом кожных покровов сигнализирует о ХОБЛ.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог