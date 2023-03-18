Названы ранние симптомы болезни, которая оставляет дыры в легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), считающаяся «третьей по значимости причиной смерти» во всем мире, является общим термином для группы заболеваний легких , вызывающих затруднение дыхания, включая эмфизему. Эмфизема вызывает повреждение альвеол и может привести к целому ряду проблем, включая дыры в легких, если ее не лечить. Поэтому важно понимать, какие симптомы указывают на болезнь.
Как только у вас развивается эмфизема, воздушные мешочки в легких, также известные как альвеолы, повреждаются. Внутренние стенки этих воздушных мешочков со временем могут ослабнуть и разорваться, создавая большие воздушные пространства вместо множества маленьких.
Клиника Майо объясняет:
«Это уменьшает площадь поверхности легких и , в свою очередь, количество кислорода, попадающего в кровоток.
Когда вы выдыхаете, поврежденные альвеолы не работают должным образом, и старый воздух задерживается, не оставляя места для входа свежего, богатого кислородом воздуха»
Среди ранних симптомов эмфиземы врачи называют одышку, которая обычно начинается постепенно:
"Вы можете начать избегать действий, вызывающих одышку, поэтому симптом не станет проблемой, пока не начнет мешать повседневным делам. Эмфизема со временем вызывает одышку даже в состоянии покоя.
Кроме того, обратите внимание, если ваши губы или ногти становятся синими или серыми от напряжения, и вы теряете умственную бдительность".
По словам врачей клиники Майо, симптомы ХОБЛ часто не проявляются до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение легких, и они обычно ухудшаются со временем, особенно если человек продолжает курить.
Признаки и симптомы ХОБЛ могут включать:
У людей с ХОБЛ также могут возникать обострениям, во время которых симптомы ухудшаются по сравнению с обычными повседневными ощущениями и сохраняются в течение как минимум нескольких дней.
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