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Иммунолог Крючков связал распространение кори с отказом от детской вакцинации

В последние годы россияне меньше прививались от кори, из-за этого ослабился коллективный иммунитет. С этим может быть связано то, что сейчас корью заболевает все больше людей, рассказал "Ленте.ру" иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог связал распространение кори с отказом от прививок
© Pxhere

По словам специалиста, родители часто опасаются прививать детей вакциной от кори, поскольку она живая. Тем не менее, она применяется давно, а осложнения дает редкие и незначительные: в первые один-три дня после прививки могут быть температура, мышечная боль и недомогание.

Еще одна причина отказа от прививки — миф, который появился в девяностые годы прошлого века. Тогда в The Lancet опубликовали исследование, согласно которому вакцина от кори увеличивает риск аутизма, но результаты которого впоследствии оказались недостоверными. Автор статьи либо неправильно обработал, либо подделал данные, но на инфоповод успели среагировать СМИ и родители стали отказываться от вакцинации для детей.

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Крючков отмечает: последние годы прививаются меньше людей, а снижение охвата вакцинации даже на 5-10% опасно: необходимо, чтобы коллективный иммунитет был около 95%. По словам иммунолога, рост заболеваемости начался в 2018-2019 годы, далее последовали противоэпидемические меры в связи с пандемией коронавируса. Теперь, когда с ковидом борются не так активно, случился новый расцвет кори.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как проявляется корь.

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