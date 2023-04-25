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Инфекционист Мескина перечислила симптомы столбняка

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что столбняк можно подхватить почти везде, и лечить его придется долго. В беседе с «Вечерней Москвой» она перечислила симптомы заболевания.

Инфекционист перечислила симптомы столбняка
© unsplash.com

Основными симптомами столбняка являются мышечные спазмы, болевые синдромы, повышенная чувствительность к яркому свету и громким звукам, судороги и проблемы с дыханием, пояснила доктор. Врач также подчеркнула, что срок развития столбняка может варьироваться от нескольких дней до недель, в зависимости от иммунитета и генетической предрасположенности человека к заболеванию.

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Лучшей профилактикой столбняка является прививка. Однако, если случайно возник глубокий порез, в рану попала земля или другие возможные источники инфекции, необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику, где врачи введут столбнячный антитоксин, чтобы избежать возможных тяжелых последствий, посоветовала Мескина.

Также врач напомнила, что если человек не делал прививку от столбняка в течение последних 10 лет, ему следует как можно скорее пройти процедуру иммунизации. Это позволит избежать осложнений, резюмировала специалист.

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