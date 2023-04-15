При каких инфекциях болят суставы
Некоторые вирусы, бактерии или грибы могут стать причиной заболевания суставов. Они попадают в ткани и приводят к неприятным симптомам.
Какие инфекции провоцируют заболевания суставов? Об
этом "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам медика, когда мы говорим о воспалении суставов на фоне инфекции, это называется реактивный артрит. По причине возникновения заболевания в медицине выделяют две его большие группы: первая обусловлена постэнтероколитическими причинами, вторая — урогенитальными.
Среди первой группы есть ряд возбудителей, которые могут вызвать реактивные артриты. Это сальмонелла, иерсении. Если мы говорим о возбудителях второй группы, то, как правило, это хламидии. Но, помимо них, можно выделить еще бактерии: уреаоплазма, микоплазма. В последнее время также обсуждается, что реактивный артрит может быть вызван хеликобакторной инфекцией высокого титра. Практически любая бактериальная, паразитарная, вирусная инфекция может служить причиной реактивного артрита.Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Как правило, реактивный артрит развивается на 7–21-й день от начала инфекционного заболевания. Пациент начинает ощущать ноющие, обостряющиеся ночью боли в суставах. Утром появляется ощущение скованности, которое может уменьшаться после физической нагрузки. Также у больных возникают отеки в суставах.
Чаще всего при реактивном артрите поражаются суставы нижних конечностей: коленные, голеностопные, суставы пальцев стоп. Суставы верхних конечностей — локтевые, лучезапястные, суставы пальцев кистей — страдают при заболевании реже всего.