При каких инфекциях болят суставы

Среди первой группы есть ряд возбудителей, которые могут вызвать реактивные артриты. Это сальмонелла, иерсении. Если мы говорим о возбудителях второй группы, то, как правило, это хламидии. Но, помимо них, можно выделить еще бактерии: уреаоплазма, микоплазма. В последнее время также обсуждается, что реактивный артрит может быть вызван хеликобакторной инфекцией высокого титра. Практически любая бактериальная, паразитарная, вирусная инфекция может служить причиной реактивного артрита.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог