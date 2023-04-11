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Что делать, если ноют суставы

Многие люди сталкиваются с неприятным симптомом в видео ноющей боли в суставах. Кто-то страдает от хронических заболеваний, у других суставы реагируют на погоду. Терпеть эту боль тяжело, но возможно. Однако есть несколько способов, которые помогут облегчить неприятные ощущения.

Что делать, если ноют суставы
© Unsplash

О том, как снять ноющую боль в суставах, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

"Есть ряд болевых синдромов, которые человек описывает как ноющие боли. В первую очередь, это тянущая, острая и сковывающая боль. Но все-таки это все болевой синдром. Мы понимаем, что любое заболевание бывает в стадии ремиссии и в стадии обострения"

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Обезболивающие мази

Если возможности экстренно посетить врача нет, то в качестве способа для облегчения симптомов может помочь обезболивающая мазь. Однако этот метод не стоит применять на постоянной основе. Если вы страдаете от боли в суставах, то нужно проконсультироваться с врачом, который подберет вам схему лечения и расскажет о доступных способах снятия боли.

Лечебная физкультура

Довольно часто суставы могут ныть из-за недостаточной физической нагрузки. Для того, чтобы облегчить симптомы, существует специальная лечебная физкультура. Упражнения, которые стоит выполнять, зависят от общего состояния пациента и его диагноза, поэтому перед нагрузками стоит проконсультироваться с врачом.

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Витамины

В некоторых случаях боли в суставах может вызывать отсутствие определенных витаминов в организме, но перед приемом необходимо сдать анализ на недостаток полезных веществ. После того, как врач ознакомится с результатами исследований, он назначит необходимые добавки.

Массаж

Это — один из самых простых способов облегчить ноющую боль в коленях. Можно устроить сеанс самомассажа, чтобы проработать болезненные точки. Часто случается такое, что колени болят от перенапряжения мышц ног, поэтому нужно проработать все части тела: начиная от бедер и заканчивая ступнями.

"Но даже если представить хронический боевой синдром, который не является острым, эту боль может провоцировать ряд факторов. Первый — изменение атмосферного давления, которое оказывает большое влияния на ткани, на барорецепторы, которые могут сдавливать нервные окончания. Поэтому многие говорят, что при смене по годы начинают ныть суставы. Второе — влажность, которая также может усиливать боевой синдром или его восприятие. Надо понимать, что когда меняются давление и влажность, может меняться и артериальное давление, которое влияет на сосуды. Все это в комплексе может давать болевой синдром"

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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