Что делать, если ноют суставы

Многие люди сталкиваются с неприятным симптомом в видео ноющей боли в суставах. Кто-то страдает от хронических заболеваний, у других суставы реагируют на погоду. Терпеть эту боль тяжело, но возможно. Однако есть несколько способов, которые помогут облегчить неприятные ощущения.

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О том, как снять ноющую боль в суставах, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

"Есть ряд болевых синдромов, которые человек описывает как ноющие боли. В первую очередь, это тянущая, острая и сковывающая боль. Но все-таки это все болевой синдром. Мы понимаем, что любое заболевание бывает в стадии ремиссии и в стадии обострения" Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Обезболивающие мази

Если возможности экстренно посетить врача нет, то в качестве способа для облегчения симптомов может помочь обезболивающая мазь. Однако этот метод не стоит применять на постоянной основе. Если вы страдаете от боли в суставах, то нужно проконсультироваться с врачом, который подберет вам схему лечения и расскажет о доступных способах снятия боли.

Лечебная физкультура

Довольно часто суставы могут ныть из-за недостаточной физической нагрузки. Для того, чтобы облегчить симптомы, существует специальная лечебная физкультура. Упражнения, которые стоит выполнять, зависят от общего состояния пациента и его диагноза, поэтому перед нагрузками стоит проконсультироваться с врачом.

Витамины

В некоторых случаях боли в суставах может вызывать отсутствие определенных витаминов в организме, но перед приемом необходимо сдать анализ на недостаток полезных веществ. После того, как врач ознакомится с результатами исследований, он назначит необходимые добавки.

Массаж

Это — один из самых простых способов облегчить ноющую боль в коленях. Можно устроить сеанс самомассажа, чтобы проработать болезненные точки. Часто случается такое, что колени болят от перенапряжения мышц ног, поэтому нужно проработать все части тела: начиная от бедер и заканчивая ступнями.