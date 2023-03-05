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1 час назад

Травматолог Строганов рассказал, как не повредить суставы, занимаясь спортом

Мира Маркина

Чтобы при занятиях спортом суставы остались здоровыми, необходимо укреплять мышцы-стабилизаторы, грамотно тренироваться и соблюдать здоровое питание. Об этом "Газете.ру" рассказал травматолог-ортопед Василий Строганов.

Травматолог рассказал, как сохранять суставы, занимаясь спортом
Фото: PxherePxhere

По словам врача, у людей, которые занимаются разными видами спорта, в большей опасности находятся разные суставы. Например, у пловцов и тех, кто метает снаряды, чаще всего травмируются плечевые суставы, у бегунов — коленные.

Чтобы суставы остались в нормальном состоянии, не стоит перегружать их во время тренировок — это поможет не вызвать воспаление. Кроме того, необходимо работать с глубокими мышцами-стабилизаторами.

"Например, если человек регулярно бегает, это укрепляет квадрицепсы. Однако при этом могут быть слабые ягодичная, средняя ягодичная мышцы, потому что при беге не развиваются мышцы, необходимые для поддержки и защиты сустава. В этом помогут силовые тренировки, ОФП", — пояснил травматолог.

Строганов также добавил, что здоровье суставов зависит и от питания. Важно свести к минимуму употребление выпечки и сахара, чтобы снизить общий уровень воспаления в организме. Кроме того, необходимо в большом количестве есть клетчатку, чтобы усваивался белок.

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Популярные добавки с коллагеном, напротив, не помогут должным образом обезопасить суставы во время занятий спортом. Успешно заботиться об их состоянии можно только при комплексном подходе.

Ранее "Рамблер" рассказывал о смертельных травмах на съемках фильма "Один дома".

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