Инфекционист: бешенством можно заболеть без укуса животного

Заболеть бешенством можно после контакта со слюной животного, которое может быть ласковым. Об этом инфекционист, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала "Газете.ру".

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Для заражения бешенством достаточно, чтобы слюна животного попала на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости или на рану на коже. По этой причине стоит обеспечить домашнему питомцу прививку от болезни.

Если животное чрезмерно ласково и постоянно стремится облизать человека, стоит насторожиться. Провоторова не советует гладить дикую лису или играть с ней, даже если она ведет себя приветливо. Неосторожность может стоить жизни, поскольку действенных препаратов от бешенства по-прежнему не существует.

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