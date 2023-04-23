Врач-инфекционист Иван Коновалов, являющийся доцентом кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова, в беседе с агентством ТАСС объяснил, как долго может сохраняться иммунитет после введения вакцины от кори.

Специалист заявил, что даже однажды в детстве сделанная прививка позволяет сохранять иммунитет на протяжение всей жизни. Однако это вовсе не означает, что можно расслабиться и не контролировать количество антител к данному заболеванию.

Дело в том, что у многих антитела со временем могут сокращаться, этот вопрос стоит держать на контроле. Однако, как заверяет врач, даже при низкой концентрации антител, столкнувшись с инфекцией, вакцинированный человек, вероятнее всего, перенесет заболевание бессимптомно, после чего иммунный статус снова повысится.

Также доктор отметил, что в случае, если вы входите в группу риска ввиду профессиональной деятельности (врачи, учителя), или не уверены, что в детстве вам ставили прививку от кори, необходимо обратиться в любую лабораторию и провести анализы на выявление антител. Если их количество совсем низкое или они полностью отсутствуют, необходимо будет пройти вакцинацию.