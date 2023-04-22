Нутрициолог назвала продукты, которые помогут избежать гормональных сбоев

Терапевт и нутрициолог Анна Киреева перечислила продукты, которые способствуют нормализации гормонального фона. Об этом сообщает издание Life.

© Unsplash.com

Прежде всего эксперт рекомендовала присмотреться к тыкве и тыквенным семечкам – эти продукты содержат много цинка. Кроме того, для поддержания оптимального уровня мужских и женских половых гормонов врач посоветовала есть больше богатой омега-3 кислотами рыбы жирных сортов.

Чтобы сбалансировать уровень кортизола в организме, важно добавить в рацион авокадо и темный шоколад. Контролировать уровень инсулина помогают пребиотики и пробиотики, которые содержатся в ферментированных продуктах. Восполнить дефицит гормонов щитовидной железы помогают продукты, богатые йодом. Киреева рекомендовала обратить внимание на морскую капусту, печень трески, красную икру и бразильские орехи.

В заключение эксперт напомнила, что для контроля гормонального фона важно не только употреблять полезные продукты, но также исключить вредные. В частности, следует отказаться от алкоголя, обработанной жареной пищи, сахара и его заменителей.