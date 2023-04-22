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Нутрициолог Киреева назвала продукты, которые помогут избежать гормональных сбоев

Терапевт и нутрициолог Анна Киреева перечислила продукты, которые способствуют нормализации гормонального фона. Об этом сообщает издание Life.

Нутрициолог назвала продукты, которые помогут избежать гормональных сбоев
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Прежде всего эксперт рекомендовала присмотреться к тыкве и тыквенным семечкам – эти продукты содержат много цинка. Кроме того, для поддержания оптимального уровня мужских и женских половых гормонов врач посоветовала есть больше богатой омега-3 кислотами рыбы жирных сортов.

Чтобы сбалансировать уровень кортизола в организме, важно добавить в рацион авокадо и темный шоколад. Контролировать уровень инсулина помогают пребиотики и пробиотики, которые содержатся в ферментированных продуктах. Восполнить дефицит гормонов щитовидной железы помогают продукты, богатые йодом. Киреева рекомендовала обратить внимание на морскую капусту, печень трески, красную икру и бразильские орехи.

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В заключение эксперт напомнила, что для контроля гормонального фона важно не только употреблять полезные продукты, но также исключить вредные. В частности, следует отказаться от алкоголя, обработанной жареной пищи, сахара и его заменителей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как гормональные противозачаточные повышают риск рака груди.

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