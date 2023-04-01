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1 час назад

Онколог Красножон объяснил, как гормональные противозачаточные влияют на риск рака груди

Мира Маркина

Оральные контрацептивы делают рак груди более вероятным, поэтому женщинам старше 35 лет не стоит использовать такие препараты. Об этом онколог-маммолог Дмитрий Красножон рассказал "Газете.ру".

Онколог объяснил, чем опасны гормональные противозачаточные
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, вероятность того, что у женщины возникнет рак груди, наиболее высока в 50-60 лет. После менопаузы заместительная гормональная терапия повышает риск онкологического заболевания. Красножон считает, что после 35 лет женщинам стоит перестать принимать оральные контрацептивы, если они не нуждаются в таких препаратах в лечебных целях. В качестве лекарственных средств такие контрацептивы могут назначать, например, при эндометриозе или синдроме поликистозных яичников.

Важно, что при риске рака яичников отказываться от гормональных контрацептивов может быть нежелательно. В такой ситуации, отмечает онколог, необходимо оценить риски и пользу.

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Онколог также напомнил, что лучше всего для профилактики онкологических заболеваний груди подходит здоровый образ жизни. По словам Красножона, с этим способом не сравнится по эффективности даже лучшая медицинская система. Раннее выявление рака и регулярный скрининг повысят шансы женщины выздороветь, но никак не повлияют на заболеваемость.

Ранее "Рамблер" писал о знаменитостях, которые уменьшили грудь.

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