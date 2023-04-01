Онколог объяснил, чем опасны гормональные противозачаточные

Оральные контрацептивы делают рак груди более вероятным, поэтому женщинам старше 35 лет не стоит использовать такие препараты. Об этом онколог-маммолог Дмитрий Красножон рассказал "Газете.ру".

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По словам эксперта, вероятность того, что у женщины возникнет рак груди, наиболее высока в 50-60 лет. После менопаузы заместительная гормональная терапия повышает риск онкологического заболевания. Красножон считает, что после 35 лет женщинам стоит перестать принимать оральные контрацептивы, если они не нуждаются в таких препаратах в лечебных целях. В качестве лекарственных средств такие контрацептивы могут назначать, например, при эндометриозе или синдроме поликистозных яичников.

Важно, что при риске рака яичников отказываться от гормональных контрацептивов может быть нежелательно. В такой ситуации, отмечает онколог, необходимо оценить риски и пользу.

Онколог также напомнил, что лучше всего для профилактики онкологических заболеваний груди подходит здоровый образ жизни. По словам Красножона, с этим способом не сравнится по эффективности даже лучшая медицинская система. Раннее выявление рака и регулярный скрининг повысят шансы женщины выздороветь, но никак не повлияют на заболеваемость.