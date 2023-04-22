Андролог предупредил об опасных последствиях высокого тестостерона

Андролог Богатырев предупредил об опасных последствиях повышенного тестостерона
Андролог Артур Богатырев в беседе с изданием Life назвал опасные болезни, развитие которых может спровоцировать повышенный уровень тестостерона.
Медик напомнил, что данный гормон отвечает за рост мышц, силу и крепость костей, но искусственно повышать его нельзя, поскольку это чревато серьезными проблемами со здоровьем.
В числе опасных последствий агрессивность, резкие перепады настроения, нарушение половой функции, бесплодие, а также ускоренное облысение.
Богатырев также отметил, что при длительном дисбалансе мужского полового гормона могут развиться сердечно-сосудистые патологии, проблемы с печенью и крепостью костей. Кроме того, повышается риск возникновения онкологических недугов.
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