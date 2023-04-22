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Андролог Богатырев предупредил об опасных последствиях повышенного тестостерона

Андролог Артур Богатырев в беседе с изданием Life назвал опасные болезни, развитие которых может спровоцировать повышенный уровень тестостерона.

Андролог предупредил об опасных последствиях высокого тестостерона
© Unsplash

Медик напомнил, что данный гормон отвечает за рост мышц, силу и крепость костей, но искусственно повышать его нельзя, поскольку это чревато серьезными проблемами со здоровьем.

В числе опасных последствий агрессивность, резкие перепады настроения, нарушение половой функции, бесплодие, а также ускоренное облысение.

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Богатырев также отметил, что при длительном дисбалансе мужского полового гормона могут развиться сердечно-сосудистые патологии, проблемы с печенью и крепостью костей. Кроме того, повышается риск возникновения онкологических недугов.

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