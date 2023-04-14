Почему женатые мужчины живут дольше: мнение ученых

Не так давно сотрудники Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России доказали – женатые мужчины живут дольше тех, кто не состоит в браке.

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Подробнее об этом исследовании и его результатах – в материале "Рамблера".

На протяжении 16 лет эксперты изучали факторы риска развития различных недугов. В ходе работы ученые установили, что на продолжительность жизни влияют не только физиологические особенности, но и социальные факторы. В частности, ученые пришли к выводу, что мужчины, состоящие в браке, живут дольше холостяков.

Кроме того, на продолжительность жизни влияет род деятельности: долгожителями чаще становятся те, кто занимается физическим трудом.

Среди женщин дольше живут те, у кого имеются дети и высокий заработок. При этом у женщин чаще диагностируют хронические заболевания, но поскольку они более склонны следовать рекомендациям врачей, чем мужчины, это в меньшей степени влияет на продолжительность жизни.

Ученые предположили, что женатые мужчины живут дольше, потому что супруги убеждают их выполнять предписания медиков.

Существуют также факторы, которые негативно влияют на продолжительность жизни, вне зависимости от возраста. В их числе: стресс, курение, употребление алкоголя и повышенный уровень артериального давления.