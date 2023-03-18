Ученые выяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят инфекции

Давно известно, что вирусные инфекции могут быть более тяжелыми у мужчин, чем у женщин, но вопрос о том, почему, оставался загадкой до сих пор.

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Ключ к ответу может быть в эпигенетическом регуляторе, который повышает активность специализированных противовирусных иммунных клеток, известных как клетки-естественные киллеры (NK).

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology, совместная группа исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила, что женские NK-клетки мыши и человека имеют дополнительную копию гена, связанного с Х-хромосомой, называемого UTX. UTX действует как эпигенетический регулятор, усиливая противовирусную функцию NK-клеток, одновременно подавляя количество NK-клеток.

«Хотя хорошо известно, что у мужчин больше NK-клеток по сравнению с женщинами, мы не понимали, почему повышенное количество NK-клеток не защищает от вирусных инфекций. Выяснилось, что у женщин в NK-клетках больше UTX, чем у мужчин, что позволяет им более эффективно бороться с вирусными инфекциями», — говорит соавтор, доктор Морин Су, профессор микробиологии, иммунологии, молекулярной генетики и педиатрии.

Исследователи отметили, что это верно независимо от того, были ли у мышей гонады (яичники у самок и яички у самцов), что указывает на то, что наблюдаемая черта не связана с гормонами. Кроме того, у самок мышей с более низкой экспрессией UTX было больше NK-клеток, которые не были способны контролировать вирусную инфекцию.

«Это указывает на то, что UTX является критическим молекулярным детерминантом половых различий в NK-клетках», — сказала ведущий автор исследования Мэнди Ченг, аспирант кафедры молекулярной биологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что терапия, связанная с иммунным ответом, должна выйти за рамки универсального подхода и перейти к модели точной медицины, которая адаптирует лечение с учетом индивидуальных различий людей, таких как генетика, окружающая среда и другие факторы, влияющие на здоровье и риск заболеваний, пишут исследователи.

«Учитывая недавнее волнение по поводу использования NK-клеток в клинике, нам нужно будет учитывать пол как биологический фактор при принятии решений о лечении и разработке иммунотерапии», — объяснил соавтор Тим О'Салливан, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и молекулярной генетики в школе Геффена.