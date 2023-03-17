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1 час назад

Медики объявили, на какую инфекцию стоит провериться хотя бы раз в жизни

Мира Маркина

Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США обновили рекомендации по проверке на гепатит В. Согласно актуальной версии документа, пройти тест на это заболевание следует всем взрослым не меньше одного раза за жизнь. Об этом пишет MedicalXpress.

Врачи рассказали, на какую инфекцию стоит провериться всем
Фото: PxherePxhere

Если у человека вирусный гепатит В в хронической форме, у него выше вероятность заболеть раком или циррозом печени. Помимо этого, такие люди на 70-85% чаще умирают преждевременно по сравнению с населением в целом.

Заразиться гепатитом В возможно через инфицированную кровь или биологические жидкости. Это может происходить во время беременности или родов, полового акта или употребления инъекционных наркотиков. Болезнь нередко долгое время проходит незаметно, без симптомов. Вакцина эффективно защищает от инфекции.

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До обновления рекомендаций пройти тест на заражение советовали только тем, кто находится в группах высокого риска. Это люди с несколькими половыми партнерами, больным гепатитом С и заключенным. Согласно отредактированному документу, скрининг на гепатит В желательно делать всем, кто достиг 18 лет, а людям из групп риска проверяться рекомендуют регулярно.

По мнению ученых, такая мера сможет помешать развиться циррозу и раку у многих людей, а также не допустить смерть пациентов.

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