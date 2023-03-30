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Уролог Антонов рассказал, о чем сигнализирует высокий тестостерон

Высокий уровень тестостерона может быть нормальным, а может указывать на то, что в организме развивается опухолевый процесс. Об этом "Газете.ру" рассказал уролог Константин Антонов.

Эксперт объяснил, что больше тестостерона может вырабатываться из-за других гормонов, например лютеинизирующего и ХГЧ. Избыток первого может быть обусловлен новообразованиями, в том числе в области гипофиза и яичек. Они не всегда дают о себе знать, поэтому необходимо регулярно и своевременно обследоваться.

Такие опухоли часто оказываются злокачественными и требуют незамедлительного начала терапии.

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Эксперт подчеркнул, что в группе риска мужчины всех возрастов. Консультация с урологом или эндокринологом необходима, если уровень тестостерона выше допустимого.

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