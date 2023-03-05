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26 минут назад

Отоларинголог Байбакова назвала использование гаджетов причиной шума в ушах

Мира Маркина

Возникновение навязчивого шума в ушах связано со смартфонами, заявила в эфире радио «Говорит Москва» отоларинголог и кандидат медицинских наук Елена Байбакова.

Названы две неожиданные причины появления шума в ушах
Фото: UnsplashUnsplash

Частое использование смартфоном и другим мобильными гаджетами сопровождается неестественным наклоном головы. Поскольку нагрузка на шею возрастает (сопоставима с весом 20 кг), а мышцы крепятся к области у ушей, возникает неприятный симптом, объяснила эксперт.

«Лечение — с помощью массажа, с помощью препаратов расслабляющего действия», – заявила врач.

Еще один способ избавления от шума – рефлексотерапия.

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Также, по словам медика, шум в ушах может быть спровоцирован дефектами челюсти и жевательных мышц.

«Люди, у которых нарушена конгруэнтность челюсти, у которых, например, удален зуб, у них постепенно может развиться соматосенсорный шум, связанный с дисфункцией сустава и с триггерами в мышцах в жевательной мускулатуре», – объяснила отоларинголог.

Здесь в первую очередь нужно подключить стоматолога, резюмировала эксперт.

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