Названы две неожиданные причины появления шума в ушах

«Люди, у которых нарушена конгруэнтность челюсти, у которых, например, удален зуб, у них постепенно может развиться соматосенсорный шум, связанный с дисфункцией сустава и с триггерами в мышцах в жевательной мускулатуре», – объяснила отоларинголог.