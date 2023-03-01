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1 час назад

Отоларинголог Русецкий назвал апноэ опасным последствием искривленной перегородки

Мария Каткова

Отоларинголог и доктор медицинских наук Юрий Русецкий рассказал об опасных последствиях, которые подстерегают людей с искривленной перегородкой носа. Об этом сообщает "Москва 24".

Лор назвал опасные последствия искривленной перегородки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что искривление может быть естественным и не мешать человеку. Однако иногда она может перекрывать дыхание в случае сильного искривления.

По словам Русецкого, прибегать к хирургическому вмешательству стоит, если это мешает дыханию, вызывает головные боли, простуду, храп и синусит. Все это может стать последствием искривленной перегородки.

Лор-врач рассказал о причинах и типах тугоухости

Из-за искривления воздух может не проходить в носоглотку, что способствует образованию язв и ран. Также могут страдать другие органы, которые зависят от кислорода: мозг и нервная система.

Ранее сообщалось, что лор перечислил болезни, на которые указывает шум в ушах.

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