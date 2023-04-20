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1 час назад

Невролог Сердюкова рассказала, какие обследования нужно пройти при частых головных болях

Мира Маркина

Врач-невролог Оксана Сердюкова рассказала, какие обследования необходимо пройти при частых головных болях. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Невролог перечислила анализы, необходимые при частых головных болях
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, головные боли усугубляют такие заболевания, как анемия, латентный железодефицит, гипо- или гипертиреоз. При частых болезненных ощущениях врач порекомендовала сдать общий анализ крови, анализ на ферритин, СРБ и ТТГ. В некоторых случаях необходим полный осмотр у офтальмолога, чтобы проверить внутриглазное давление, глазное дно и остроту зрения.

Записаться к врачу необходимо, если головные боли снижают качество жизни человека. Кроме того, невролог перечислила красные флаги, которые могут указывать на проблемы со здоровьем. Среди них — интенсивные головные боли ночью или утром, от которых человек просыпается, внезапные боли, увеличение частоты или тяжести приступов, а также возникновение головных болей при физических нагрузках, кашле, чихании и изменении позы. Особенно стоит насторожиться, если они сопровождаются слабостью, рвотой и напряжением мышц шеи.

При этом немедленно бежать на МРТ, по мнению врача, не нужно, если только обследование не назначил медик:

"Эти красные флаги говорят о том, что нужно как можно быстрее, сегодня или завтра, посетить невролога на очном или хотя бы онлайн-приёме для того, чтобы врач оценил жалобы, анамнез, неврологический статус и вышеописанные флаги и, возможно, рекомендовал МРТ головного мозга", — объяснила невролог.

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