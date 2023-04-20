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Врач Ваулин назвал самые популярные методы борьбы с похмельем

Врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин рассказал о самых популярных методах борьбы с последствиями алкогольного отравления. Его слова приводит Pravda.Ru.

По словам медика, эффективен при похмелье рассол. Он восстанавливает водно-солевой баланс в организме, но его необходимо запивать чистой водой. С последствиями алкогольной интоксикации помогает справиться и лапша быстрого приготовления, а также цитрусовые соки.

Врач отметил, что при похмелье организму человека необходим здоровый сон, вода, душ и прогулка на свежем воздухе.

Чтобы замедлить процесс всасывания токсинов в кровь, медик порекомендовал перед употреблением алкоголя принять препараты на основе янтарной кислоты. Предотвратить симптомы похмелья можно при помощи препаратов на основе метадоксина.

Однако перед принятием любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

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