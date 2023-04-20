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Инфекционист Машкова рассказала, чем могут заразить вороны

Об опасности, которую может нанести здоровью человека контакт с воронами, рассказала в беседе с «Газетой.RU» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Светлана Машкова.

Врач рассказала, чем могут заразить вороны
© Unsplash

От птиц человек может подхватить инфекционное заболевание под названием орнитоз. Оно вызвано определенным видом бактерии хламидии, которая выделяется у ворон с фекалиями. Бактерия попадает на перья и разносится по всему телу птицы, поэтому риск заразиться при соприкосновении с вороной очень высок.

Кроме того, подчеркнула эксперт, орнитоз может передаваться и воздушно-пылевым путем. Человеку, например, достаточно вдохнуть пыль, поднятую с места, с которого взлетела больная птица, чтобы заразиться.

Где проще всего можно подхватить грибок стопы

Симптомами заболевания, по словам Машковой, являются повышение температуры, появление кашля и одышки. Не стоит надеяться, что заболевание пройдет само, эксперт советует обязательно обратиться к врачу.

Ранее терапевт рассказал, к чему может привести укус клеща.

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