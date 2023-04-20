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1 час назад

Невролог Беленко объяснила механизм влияния стресса на организм человека

Мария Кимакович

Если человек постоянно пребывает в состоянии стресса и нервных переживаний, это крайне негативно сказывается на его здоровье, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Елена Беленко.

Специалист рассказала, что стресс оказывает влияние на работу внутренних органов, которыми управляет вегетативная нервная система. Любой вид нагрузки, по словам Беленко, вызывает изменения в работе вегетативных нервных центров. И чем сильнее эта нагрузка, тем выше напряжение в их работе.

За нормальную работу каждого отдельного органа в теле человека несет ответственность определенный нервный узел. Эти узлы (их называют симпатическими) фильтруют входящие сигналы стресса и преобразовывают их в электрические импульсы.

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После того, как стрессовая нагрузка снижается, узлы возвращаются в свое нормальное состояние и продолжают свою работу, как и раньше. Но если стресс накапливается, работа нервных узлов начинает меняться, они приходят в состоянии постоянного напряжения. А из-за этого, в свою очередь, начинают происходить сбои в работе внутренних органов, которые зависят от этих узлов, объяснила Беленко.

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