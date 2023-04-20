Если человек постоянно пребывает в состоянии стресса и нервных переживаний, это крайне негативно сказывается на его здоровье, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Елена Беленко.

Специалист рассказала, что стресс оказывает влияние на работу внутренних органов, которыми управляет вегетативная нервная система. Любой вид нагрузки, по словам Беленко, вызывает изменения в работе вегетативных нервных центров. И чем сильнее эта нагрузка, тем выше напряжение в их работе.

За нормальную работу каждого отдельного органа в теле человека несет ответственность определенный нервный узел. Эти узлы (их называют симпатическими) фильтруют входящие сигналы стресса и преобразовывают их в электрические импульсы.