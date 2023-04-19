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В России создали сервис для подбора диеты по болезни почек

Ученые из Первого МГМУ им. Сеченова разработали сервис, который сможет индивидуально подбирать пациенту диету в соответствии с болезнью почек. Об этом сообщает "Газета.ру".

В приложении можно добавить свои физические данные: рост вес и анализы, а также форму хронической болезни почек (ХБП). После того, как сервис проанализирует данные, он подберет оптимальную диету с содержанием необходимой нормы микроэлементов и витаминов.

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Отмечается, что при наличии ХБП пациенту назначают лекарства и определенную диету. Приложение поможет отслеживать количество съеденного, а также сигнализировать, если человеку надо обратиться к врачу. С помощью диеты пациенты с ХБП улучшают качество своей жизни, а также снижается риск осложнений, в том числе и на сердечно-сосудистую систему.

Ранее сообщалось, что уролог рассказал, при какой боли в почках надо бежать к врачу.

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