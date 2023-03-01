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2 часа назад

Уролог Гадзиян призвал срочно обращаться к врачу при почечных коликах

Мария Каткова

Кандидат медицинских наук и уролог Марк Гадзиян раскрыл симптомы болезней почек, с которыми нужно срочно обращаться к врачу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по словам эксперта, нужно срочно обращаться к врачу при почечных коликах — они представляют собой сильные боли в пояснице, которые отдают в живот и в паховую область. Также вместе с этим симптомом не стоит игнорировать позывы к мочеиспусканию, повышение температуры тела и озноб.

Некоторые заболевания подразумевают то, что у человека может начаться тошнота или рвота.

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Если не обратиться с подобными симптомами к врачу, можно ожидать появления осложнений: воспалительного заболевания почек пиелонефрита, почечной недостаточности, уменьшение размера почек (нефросклероз) и другие заболевания и состояния.

Гадизян посоветовал обращаться к специалистам, чтобы избежать осложнений. Он отметил, что в первую очередь врачи назначают УЗИ в качестве диагностики состояния почек.

Ранее сообщалось, что найден способ восстановления почек, поврежденных из-за болезни.

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