Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

EurekAlert: Группе ученых удалось восстановить поврежденные из-за хронического заболевания клетки почки

Мира Маркина

Международная группа ученых из Сингапура и Германии в процессе экспериментов нашла способ оздоровления почечной ткани, поврежденной вследствие хронического заболевания. Как именно им это удалось, специалисты описали в работе, опубликованной на портале EurekAlert.

Вылечить поврежденную почку удалось благодаря искусственной блокировке иммунорегулирующего белка интерлейкина (IL-11). Он провоцирует рубцевание тканей, а также становится триггером для молекулярных процессов, которые приводят к фиброзу и нарушению работы органов мочевыделительной системы.

Чтобы блокировать этот белок, вводятся антитела к нему. Впоследствии клетки почек разрастаются, воспаление купируется, ткани восстанавливаются.

Ученые доказали влияние кофеина на развитие болезней почек

По мнению ученых, сделанное ими открытие поможет усовершенствовать лечение пациентов с заболеваниями почек.

Ранее мы писали о причинах появления темных кругов под глазами.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители