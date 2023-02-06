Международная группа ученых из Сингапура и Германии в процессе экспериментов нашла способ оздоровления почечной ткани, поврежденной вследствие хронического заболевания. Как именно им это удалось, специалисты описали в работе, опубликованной на портале EurekAlert.

Вылечить поврежденную почку удалось благодаря искусственной блокировке иммунорегулирующего белка интерлейкина (IL-11). Он провоцирует рубцевание тканей, а также становится триггером для молекулярных процессов, которые приводят к фиброзу и нарушению работы органов мочевыделительной системы.

Чтобы блокировать этот белок, вводятся антитела к нему. Впоследствии клетки почек разрастаются, воспаление купируется, ткани восстанавливаются.

По мнению ученых, сделанное ими открытие поможет усовершенствовать лечение пациентов с заболеваниями почек.

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