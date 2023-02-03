Ученые доказали влияние кофеина на развитие болезней почек

Употребление кофе негативно сказывается на здоровье почек. Но это распространяется не на всех людей. Об этом заявили ученые из Университета Торонто и Университета Падуи, опубликовав результаты исследования в журнале JAMA Network Open.

Специалисты изучили биомаркеры нарушения функции почек у 1180 участников с гипертонией первой стадии. Они наблюдали за ними на протяжении 7,5 лет. В результате удалось обнаружить, что у людей с вариантом гена CYP1A2 при чрезмерном употреблении кофе эти показатели в три раза превышали норму.

Удалось доказать, что такие добровольцы были в семь раз вероятнее подвержены развитию альбуминурии, в 2,5 раза —гиперфильтрации и в 2,8 раза — гипертонии. Примечательно, что высокий риск возникновения заболеваний почек был лишь у тех, кто кто в день выпивал три или более чашек кофе.