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2 часа назад

Ученые доказали влияние кофеина на развитие болезней почек

Катерина Саломе

Употребление кофе негативно сказывается на здоровье почек. Но это распространяется не на всех людей. Об этом заявили ученые из Университета Торонто и Университета Падуи, опубликовав результаты исследования в журнале JAMA Network Open.

Специалисты изучили биомаркеры нарушения функции почек у 1180 участников с гипертонией первой стадии. Они наблюдали за ними на протяжении 7,5 лет. В результате удалось обнаружить, что у людей с вариантом гена CYP1A2 при чрезмерном употреблении кофе эти показатели в три раза превышали норму.

Почему на самом деле кофе с молоком полезнее для здоровья

Удалось доказать, что такие добровольцы были в семь раз вероятнее подвержены развитию альбуминурии, в 2,5 раза —гиперфильтрации и в 2,8 раза — гипертонии. Примечательно, что высокий риск возникновения заболеваний почек был лишь у тех, кто кто в день выпивал три или более чашек кофе.

Ранее мы писали о том, почему опасно пить кофе рано утром.

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