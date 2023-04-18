Врач-невролог Анастасия Пронина описала коварное нейродегенеративное заболевание — болезнь Паркинсона, которая приводит к потере координации движений. Ее слова приводит МИР 24.

По словам специалиста, болезнь начинается за 5-10 лет до появления первых двигательных нарушений. Среди первых симптомов могут быть снижение обоняния, запоры, нарушения мочеиспускания, уточнила она.

Также эксперт утверждает, что в период быстрой фазы сна люди могут проявлять странное поведение, например кричать или совершать резкие движения. В последующем возникают двигательные нарушения, такие как замедленность движений, скованность в конечностях и дрожание, резюмировала она.

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