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Ученые нашли, как улучшить качество жизни при болезни Паркинсона

Исследователи доказали, что физические упражнения и танцы способны симптомы болезни Паркинсона, которые связаны с движением, и повысить качество жизни пациента. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Cochrane Database of Systematic Reviews.

Ученые нашли, как улучшить качество жизни при болезни Паркинсона
© Pxhere

Болезнь Паркинсона поражает в основном людей старше 60 лет. Это прогрессирующее заболевание нервной системы, среди симптомов которого скованность, дрожь, замедленные движений, а также проблемы с координацией и равновесием. У пациентов могут возникать и проблемы со сном и настроением. Хотя болезнь Паркинсона нельзя вылечить, упражнения и физическая нагрузка способны облегчить симптомы.

Ученые изучили 156 исследований, в которых участвовали 7939 человек с легкой или умеренной формой болезни Паркинсона без значительных когнитивных нарушений. Исходя из этих данных исследователи оценили, насколько эффективны разные физические упражнения при таком диагнозе.

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Для участников от 60 до 74 лет из США большинство оказалась эффективной большая часть упражнений. В частности, умеренно положительно на состояние пациентов влияли танцы, водные и функциональные тренировки, а также упражнения на выносливость. К группе наиболее эффективных видов физической активности относится также аквааэробика.

Слабо повлияли на тяжесть симптомов растяжка, йога и тай-чи. Неясны причины положительного воздействия упражнений с отягощениями и голосовых упражнений Ли Сильвермана.

На взгляд исследователей, большую часть видов физических упражнений можно рекомендовать пациентам, которым диагностировали болезнь Паркинсона.

Ранее звезда фильма "Назад в будущее" рассказал, как живет с болезнью Паркинсона.

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