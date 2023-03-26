Ученые нашли, как улучшить качество жизни при болезни Паркинсона

Исследователи доказали, что физические упражнения и танцы способны симптомы болезни Паркинсона, которые связаны с движением, и повысить качество жизни пациента. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Cochrane Database of Systematic Reviews.

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Болезнь Паркинсона поражает в основном людей старше 60 лет. Это прогрессирующее заболевание нервной системы, среди симптомов которого скованность, дрожь, замедленные движений, а также проблемы с координацией и равновесием. У пациентов могут возникать и проблемы со сном и настроением. Хотя болезнь Паркинсона нельзя вылечить, упражнения и физическая нагрузка способны облегчить симптомы.

Ученые изучили 156 исследований, в которых участвовали 7939 человек с легкой или умеренной формой болезни Паркинсона без значительных когнитивных нарушений. Исходя из этих данных исследователи оценили, насколько эффективны разные физические упражнения при таком диагнозе.

Для участников от 60 до 74 лет из США большинство оказалась эффективной большая часть упражнений. В частности, умеренно положительно на состояние пациентов влияли танцы, водные и функциональные тренировки, а также упражнения на выносливость. К группе наиболее эффективных видов физической активности относится также аквааэробика.

Слабо повлияли на тяжесть симптомов растяжка, йога и тай-чи. Неясны причины положительного воздействия упражнений с отягощениями и голосовых упражнений Ли Сильвермана.