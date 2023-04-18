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Врач Сайфулина высказалась о длительности инкубационного периода кори

Опасность кори заключается в ее длительном инкубационном периоде, когда человек, будучи носителем вируса, может и не подозревать об этом. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Согласно словам эксперта, инкубационный период кори составляет от 10 до 14 дней, за которые больной может заразить значительное количество окружающих. Она также подчеркнула, что корь не зависит от возраста и может инфицировать как взрослых, так и детей.

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Врач рассказала, что это вирусное заболевание проявляется не только кашлем и насморком, но также сопровождается конъюнктивитом, болями в горле, яркой красной сыпью на коже. А в первые дни, утверждает она, сыпь может проявляться на внутренней стороне щек. Если на слизистой оболочке сыпь проходит быстро, то на коже она сохраняется на протяжении продолжительного времени, резюмировала педиатр.

Ранее мы писали о том, что вирусолог спрогнозировал, как часто люди будут болеть ковидом.

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