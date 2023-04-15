У 72% россиян нет иммунитета к кори: исследование

Лаборатория "Гемотест" предоставила отчет, в котором проанализировали наличие у россиян иммунитета к вирусу кори. У 72% его не оказалось, сообщает РИА Новости.

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В первые месяцы 2023 года россияне стали в два раза чаще проверять иммунитет к вирусу кори в сравнении с прошлым годом. Как говорится в исследовании, у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, его нет.

Первую прививку от вируса кори делают в 1 год, а последующую — в 6 лет. После этого иммунитет формируется в 95% случаев. Сохраняется он приблизительно на 18 лет.

"Взрослому человеку рекомендуется контролировать уровень антител каждые 5 лет, чтобы вовремя ревакцинироваться и защитить себя от заражения вирусом кори", — отмечают специалисты лаборатории.

Проверить наличие иммунитета к кори можно с помощью исследования на антитела класса IgG.