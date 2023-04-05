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28 минут назад

Иммунолог Рябова перечислила основные симптомы кори

Мария Иглина

Главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиники Фомина" Ксения Рябова рассказала, чем опасна корь, а также об основных симптомах болезни. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Вечерней Москвой".

Так, по словам медика, корь – крайне заразное инфекционное заболевание вирусной природы. К симптомам Рябова отнесла головные боли, слабость, увеличение температуры до 38-40 градусов, сухой надсадный кашель, сыпь на коже, крупные красные пятна на мягком и твердом небе, снижение аппетита, а также конъюнктивит, ринит, светобоязнь.

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Врач также рассказала об осложнениях, которые могут возникнуть при кори: отит, ларингит, гепатит, менингит, стоматит, коревой энцефалит, трахеобронхит и воспаление легких.

Иммунолог отметила, что индекс контагиозности болезни равен почти ста процентам. То есть из 100 людей без иммунитета к кори заболеют все при нахождении рядом инфицированного.

На данный момент вакцинация является лучшим способом профилактики от заболевания, заключила медик.

Ранее аллерголог назвала последствия длительной аллергии.

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