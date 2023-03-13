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1 час назад

Вирусолог Волчков спрогнозировал, как часто люди будут болеть коронавирусом

Мира Маркина

У коронавируса будет сначала один пик в год, потом волны перестанут быть ежегодными. Так эпидемиологическую ситуацию в будущем видит вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков, пишет URA.RU.

По словам специалиста, если сейчас ковидом болеют осенью и весной, то постепенно он станет приходить только осенью. Далее инфекция "сдвинется в мигающую фазу" и будет достигать пика не каждый год.

Следующий сезон эпидемий, говорит вирусолог, Россия перенесет легче, чем предыдущий. Разными видами гриппа жители страны будут болеть каждый год, однако показатели заболеваемости в сезон 2023-2024 будут ниже, чем в 2022-2023 годы.

Терапевт Ромасов запретил принимать при COVID-19 и гриппе аспирин и антибиотики

Ранее ученые обнаружили, что вакцинация от коронавируса снижает риск тромбоза при тяжелой форме заболевания.

Коронавирус,Видео,Павел Волчков,
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