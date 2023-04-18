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2 часа назад

Сомнолог Сурненкова рассказала об опасности сна с открытым ртом

Катерина Саломе

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Татьяна Сурненкова предупредила, что люди, которые привыкли спать с открытым ртом, часто просыпаются уставшими и в плохом настроении. Такой тип дыхания во время сна не только мешает полноценному отдыху, но и может привести к возникновению различных заболеваний, пишет «Лайф».

По словам эксперта, ротовое дыхание во время сна может привести к развитию кариеса, так как слюна высыхает во рту, а она содержит минералы, необходимые для предотвращения кариеса и борьбы с бактериями, вызывающими его. Однако, намного более опасным является апноэ, при котором происходят нарушения дыхания и его остановки. Это расстройство повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и постоянной усталости.

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Сурненкова отметила, что врачи обычно назначают специальные препараты для лечения апноэ. Также существует сонный гаджет - специальная лента для нижней челюсти, которая помогает, если нижняя челюсть находится в слишком расслабленном состоянии во время сна. Важно также использовать увлажнители воздуха, которые облегчают дыхание спящего, добавила сомнолог.

Ранее мы писали о том, что медики выяснили, что дневной сон и храп грозят инсультом.

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